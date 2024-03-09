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Kenan Yıldız Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, A Takım’a yükseldikten sonra Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girdi. 18 yaşındaki futbolcu için transfer pazarlıklarının sürdüğü belirtildi. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:02
Kenan Yıldız Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı

Juventus’a Temmuz 2022’de katılan Kenan Yıldız, A Takım seviyesine hızla çıktı ve hem Massimiliano Allegri’nin hem de A Milli Takım’daki Vincenzo Montella’nın gözdesi haline geldi.

Arsenal başta olmak üzere pek çok Avrupa devi Kenan Yıldız için transfer yarışına girdi. Juventus’un 18 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelinin 80 milyon Euro olduğu İtalyan medyasında haber olmuştu. 

kenan yıldız

İtalyan Tuttosport’un aktardığına göre; Juventus, 2027 yılında bitecek olan Kenan Yıldız’ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor. Genç yıldızın menajerleri yeni sözleşmede bir fesih bedelinin bulunmasını talep ediyor.

İtalyan medyasının aktardığına göre, Kenan Yıldız’ın sözleşmesine de birçok oyuncunun sözleşmesinde bulunan bu madde konulacak.

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