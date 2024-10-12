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Kepezspor, Isparta 32 Spor'u 1-0 Yenerek Galip Geldi

Kepezspor, E Koleji Isparta 32 Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:31
Kepezspor, Isparta 32 Spor'u 1-0 Yenerek Galip Geldi

Kepezspor, Nesine 2. Lig'de İlk Galibiyetini Aldı

Futbolseverler, Nesine 2. Lig'in 7. haftasında yapılan karşılaşmayı yakından takip etti. Haftanın açılış maçı, Kepezspor ile E Koleji Isparta 32 Spor arasında gerçekleşti.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Kepez Hasan Doğan Stadı, seyircileriyle dolup taştı. İlk yarının 40. dakikasında, ev sahibi takımın futbolcusu Üstün Bilgi, mükemmel bir golle takımını öne geçirdi. Bu gol, maçı belirleyen an oldu.

Son Dakikalar ve Kırmızı Kart

Konuk ekip Isparta 32 Spor, 83. dakikada Gürkan Başkan’ın görmüş olduğu kırmızı kartla zor anlar yaşadı. Sonuç olarak maç, Kepezspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyet, Kepezspor için önemli bir moral kaynağı oldu ve ligin ilerleyen haftaları için umut verdi.

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