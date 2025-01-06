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Kırklarelispor, Türkiye Kupası'na Hazırlanıyor!

Kırklarelispor, 8 Ocak'ta Sipay Bodrum FK ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:30
Kırklarelispor, Türkiye Kupası'na Hazırlanıyor!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Ahmet Duman yönetiminde Antalya'da antrenmanlarını gerçekleştirmekte.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum FK maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, “Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız” dedi. Ayrıca, iki takıma da başarılar diledi.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı, saat 13.00'te başlayacak.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü...

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Ahmet Duman gözetiminde Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü...

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Ahmet Duman gözetiminde Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor.

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