Kocaelispor, İsmet Taşdemir ile Savunmada Fark Yarattı

Kocaelispor, Savunmasıyla Dikkat Çekiyor

Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Kocaelispor, teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde savunma hattında sergilediği performansla göz dolduruyor. Son 3 maçında rakiplerine gol atma fırsatı tanımayan yeşil-siyahlı ekip, bu süreçte Amed Sportif Faaliyetleri'ni 1-0 ve Manisa Futbol Kulübü ile Ahlatcı Çorum FK'yı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Savunma Güvenliği Üst Düzeyde

Deneyimli teknik adamın göreve gelmesinin ardından Kocaelispor, 22. haftada oynadığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kalesini gole kapatma başarısını gösterdi. Taşdemir'in liderliğinde, Kocaelispor rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyerek savunma güvenliğini güçlendirdi.

Başarı Oranı Yükseldi

Kocaelispor, İsmet Taşdemir döneminde 8 maçta yalnızca 2 gol yemiştir. Bu süreçte 6 takıma karşı kalesini gole kapatan Kocaelispor, sadece Gençlerbirliği'ne kaybetmiş ve Erzurumspor ile berabere kalmıştır. Ertuğrul Sağlam ve Aydın Günaydın dönemlerinde maç başına 1,05 gol yeme istatistiği yakalayan Kocaelispor, şimdi ise maç başına yalnızca 0,25 gol yiyor.

Süper Lig Hedefi Güçlükle Desteğini Buluyor

Kocaelispor, ligin 17. haftasını 35 puanla tamamlayarak ilk sırada yer alıyor. En yakın rakibiyle arasındaki puan farkı ise 2. Taşdemir'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 8 maçta topladığı 19 puan, Kocaelispor’un zirvedeki konumunu güçlendirdi. Taraftarlar, takımın savunma hattındaki bu başarılı performansla birlikte Süper Lig hedefinin daha da yaklaşacağı yönünde umutlanıyor.