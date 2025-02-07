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Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile Prensipte Anlaştı

Kocaelispor, sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:26
Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile Prensipte Anlaştı

Kocaelispor, Rigoberto Rivas'la Anlaşma Sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile prensipte anlaştı. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, futbolcu Rivas ile her konuda mutabakat sağladıklarını duyurdu.

Rivas, Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşmasını İzleyecek

Genç, Rivas'ın yarın ekiplerinin sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını tribünden izleme planı olduğunu belirtti. Ayrıca, futbolcunun pazar günü sağlık kontrolünden geçeceğini ve akabinde Rivas ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağını ekledi.

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