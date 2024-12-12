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Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Konyaspor, 14 Aralık'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Uçar, iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:55
Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Konyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğünü ifade etti. Uçar, "Çaykur Rizespor'un sahasında maçları kazandığına dikkati çekerek, 'İç sahada çok coşkulu, istekli, agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik adamları var. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor.' dedi.

Uçar, "Bundan önceki 5 maçta olduğu gibi en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp, Rize'ye kazanmak için gideceğiz. İyi bir netice almak en büyük arzumuz. Umarım hedefimize ulaşırız." şeklinde konuştu.

Futbolcudan Zorlu Rakip Açıklaması

Yeşil-beyazlı futbolculardan Pedrinho, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Aslında son iki karşılaşmada da iyi performans ortaya koymuştuk. Karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, beş'e iki oyun ile sona erdi.

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