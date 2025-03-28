Konyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 Mağlup Etti: Uçar'dan Bayram Hediyesi Açıklaması

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, kazanmanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

“Taraftara Bayram Hediyesi Verdik”

Uçar, bu kritik zaferin ardından taraftara bayram hediyesi verdiklerinin altını çizerek, “Konyaspor taraftarına bayram hediyesi verdiğimiz için de mutluyuz.” dedi. Önemli bir maçı kazandıklarını ifade eden Uçar, “İyi mücadele ettiğimiz, elimizden geldiğince iyi oynadığımız ve sonunda da hak ederek kazandığımız bir maç oldu.” şeklinde konuştu.

Zorlu Bir Maç Bekliyordu

Gaziantep FK'nın son dönem performansının güçlü olduğunu belirten Uçar, “Zor bir maç bizi bekliyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. İlk yarı oyuna daha iyi başlayan ekip bizdik. İlk yirmi dakikada Melih'in bir şutu oldu. Pozisyonlarımız oldu ama değerlendiremedik. Taç organizasyonunda Yusuf'un asistiyle bulduğumuz golle öne geçtik.” dedi.

Ofsayt pozisyonuyla ilgili de değerlendirme yapan Uçar, “Ofsayt dışında pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Neticesinde de haklı olarak alınan bir üç puan. Artık 8 final maçı var. Hala bir şeyi garantilemedik.” ifadelerini kullandı.