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Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'dan Olağanüstü Genel Kurul Açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün geleceği için endişeli olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:24
Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'dan Olağanüstü Genel Kurul Açıklaması

Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz'dan Olağanüstü Genel Kurul Değerlendirmesi

TÜMOSAN Konyaspor'un Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz, yönetim kurulunun aldığı olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, yönetim olarak bu saatten sonra yapabilecekleri fazla bir şey kalmadığını vurgulayarak, "Kalırsak, Konyaspor'a zarar verebileceğimizi düşündük" dedi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Kulüp başkanı Korkmaz, 15 Ocak'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında, kulübün geçmişteki durumuyla bugünü karşılaştırarak her anlamda daha iyi bir Konyaspor hedeflediklerini ifade etti.

Kadro Yenileme ve Hatalar

Korkmaz, kulübün kadrosunun yüzde 80'ini yenilemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Elimizdeki bütçeye göre en iyi takımı kurduğumuzu düşünüyoruz. Hatalarımız yok diyemeyiz ama bilerek yapılmış hiç bir hata yoktur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni takımın şanssızlıklarla karşılaştığını ve teknik direktör değişikliği yaşandığını da sözlerine ekledi.

Finansal Zorluklar ve Destek Çağrısı

Korkmaz, kulübün borçları hakkında bilgiler vererek, "Kulübün borçlarının büyük çoğunluğu yöneticilere ve vergi borcu. Yaklaşık 400-500 milyon lira çevrilmesi gereken bir borç var" dedi. Yönetim olarak uzun vadeli bir yapı inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kendilerine sağladığı destek için teşekkür etti.

Geleceğe Dair Endişeler

Başkan Korkmaz, güçlü bir destek olmadığı sürece kulübün devam etmesinin mümkün görünmediğini belirterek, "Somut bir destek veya projeyle, bir şeyler yapabilme gücünü hissedemezsek, devam etme şansımız yok" şeklinde konuştu. Konyaspor'a zarar vermemek adına bu kararı aldıklarını ifade eden Korkmaz, kulübe olan bağlılığını her zaman sürdüreceğini kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz, 15 Ocak'ta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz, 15 Ocak'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilgili, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz, 15 Ocak'ta...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp başkanı Ömer Korkmaz, 15 Ocak'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilgili, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

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