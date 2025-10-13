Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, 1. Amatör Lig'de Korgan Belediyespor Formasıyla

Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, 1. Amatör Lig'de Korgan Belediyespor formasıyla sahada yer alacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama bu gelişmeyi duyurdu.

Lisans işlemleri ve destek

Açıklamada kaymakamın takıma hem maddi hem de manevi anlamda destek sağlayacağı belirtildi. Kulüp yönetimi, bu adımın ilçedeki spor faaliyetlerine ve gençlere olumlu katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

"Kulüp Başkanımız Ahmet Şahin kaymakamımızı makamında ziyaret ederek, lisans işlemleri için gerekli imzaları attırmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Ordu'nun Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer (sağ 2), 1. Amatör Ligi'nde Korgan Belediyespor formasıyla sahada mücadele edecek.