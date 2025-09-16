Kovac: Grup Liderliği İçin Güçlü Oynayacağız | A Milli Erkek Voleybol Takımı

Kovac: "Grup liderliği için güçlü bir oyun oynayacağız"

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası — Kanada maçı öncesi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Başantrenör Slobodan Kovac, yarın oynanacak Kanada maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kovac, Filipinler'de düzenlenen turnuvada, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine yaptığı açıklamada, "Grup liderliği için büyük bir motivasyonla güçlü bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Başantrenörün sözleri şöyle devam etti: "Şu ana kadar dünya bize çok saygı duymuyordu ama şu an tüm dünyaya Türkiye'nin üst seviye voleybol oynayabilecek kaliteye sahip bir takım olduğunu göstermenin zamanı. Kolay olmayacak ama adım adım ilerlemek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun herkese karşı kazanmaya çalışacağız. Herkese saygı duyuyoruz ama kendimizi de güveniyoruz."

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.