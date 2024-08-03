Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuzey Tunçelli'nin Olimpiyat Finali: Tarihi Bir Başarı

Paris 2024'te finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ülkesine tarihi bir gurur yaşattı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:19
Kuzey Tunçelli'nin Olimpiyat Finali: Tarihi Bir Başarı

Kuzey Tunçelli'nin Tarihi Final Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stil finaline yükselen 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarısı ile dikkat çekiyor.

Hızla Finale Yükseldi

Kuzey, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen elemelerde 14.45.27'lik dereceyle 5. olarak finallerde yer alma hakkı kazandı. Olimpiyat tarihindeki ilk Türk yüzme finalisti olarak büyük bir başarıya imza attı.

”Heyecanlıyım ve Gururluyum”

Genç yüzücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'de finale kalan ilk sporcu olmak benim için çok gurur verici. Yüce Türkiye halkına ilk defa bu gururu yaşattığım için çok heyecanlıyım. Genç yaşta ve ilk olimpiyatımda bunu başarabilmek, sonraki olimpiyatlar için büyük bir ışık. Herkese teşekkürler!" dedi.

Antrenör Aykut Çelik'in Yorumları

Kuzey’in antrenörü Aykut Çelik, sporcularının büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Çelik, "Finale kalmak bizim için çok önemliydi. Bu final, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için bir başlangıç. Madalya şansımız var, ancak sporcumun atmosferden etkilenmemesi gerekiyor. Eğer bunu başarırsa, madalyayı kazanabiliriz." şeklinde konuştu.

Kuzey Tunçelli, yarın gerçekleştirilecek finallerde ülkesine madalya kazandırma hedefiyle yarışacak.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!