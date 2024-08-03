Kuzey Tunçelli'nin Olimpiyat Finali: Tarihi Bir Başarı

Kuzey Tunçelli'nin Tarihi Final Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stil finaline yükselen 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarısı ile dikkat çekiyor.

Hızla Finale Yükseldi

Kuzey, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen elemelerde 14.45.27'lik dereceyle 5. olarak finallerde yer alma hakkı kazandı. Olimpiyat tarihindeki ilk Türk yüzme finalisti olarak büyük bir başarıya imza attı.

”Heyecanlıyım ve Gururluyum”

Genç yüzücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye'de finale kalan ilk sporcu olmak benim için çok gurur verici. Yüce Türkiye halkına ilk defa bu gururu yaşattığım için çok heyecanlıyım. Genç yaşta ve ilk olimpiyatımda bunu başarabilmek, sonraki olimpiyatlar için büyük bir ışık. Herkese teşekkürler!" dedi.

Antrenör Aykut Çelik'in Yorumları

Kuzey’in antrenörü Aykut Çelik, sporcularının büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Çelik, "Finale kalmak bizim için çok önemliydi. Bu final, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için bir başlangıç. Madalya şansımız var, ancak sporcumun atmosferden etkilenmemesi gerekiyor. Eğer bunu başarırsa, madalyayı kazanabiliriz." şeklinde konuştu.

Kuzey Tunçelli, yarın gerçekleştirilecek finallerde ülkesine madalya kazandırma hedefiyle yarışacak.