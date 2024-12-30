Kuzeyboru, İkinci Yarıya Hazır: Hedef İlk 4!

Kaptan Güldeniz Önal'dan Vurgulayıcı Açıklamalar

Takım kaptanı Güldeniz Önal, sezonun ilk yarısını başarılı bir şekilde geçirdiklerini ifade etti. "Kampa girdik, yoğun antrenman dönemleri geçiriyoruz. İkinci yarıda tüm maçları başarılı şekilde geçmeyi hedefliyoruz," diyen Önal, asıl amacın ligde ilk dörtte yer almak olduğunu dile getirdi.

Rus Yıldız Anna Lazareva ve Bulgar Oyuncu Nasya Dimitrova'nın İfadeleri

Sezonun ilk yarısındaki performansıyla en skorer oyuncu unvanını elde eden Anna Lazareva, "Umarım ikinci yarıda şans bizimle olur," diyerek takımın başarısını önemsediğini ifade etti. Ayrıca, Bulgar oyuncu Nasya Dimitrova da takımın ikinci yarıya iyi bir şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi.

Kuzeyboru, 5 Ocak'ta Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı deplasman maçıyla ikinci yarıya merhaba diyecek. Takım, bu zorlu mücadeleye tüm hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde çıkmayı planlıyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan Kuzeyboru, hedeflerini ulaşmak için güç depoluyor. "Aksaray'ın Sultanları", başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde sezonun ikinci yarısı ve CEV Kupası play-off turunda oynayacakları maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Bedestenlioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan Kuzeyboru, hedeflerini ulaşmak için güç depoluyor. "Aksaray'ın Sultanları", başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde sezonun ikinci yarısı ve CEV Kupası play-off turunda oynayacakları maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Bedestenlioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.