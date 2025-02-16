Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'dan Önemli Galibiyet

Voleybol severler için heyecan dolu bir maç daha geride kaldı. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Kuzeyboru, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Yüksek tempolu ve mücadele dolu geçen karşılaşma sonunda, Kuzeyboru önemli bir galibiyet elde ederek ligdeki konumunu güçlendirdi. Takım, bu performansıyla göz doldurdu ve taraftarlarını sevindirdi.

Lig mücadelelerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, tüm gözler Kuzeyboru'nun bir sonraki maçına çevrildi.