Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:20
Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'dan Önemli Galibiyet

Voleybol severler için heyecan dolu bir maç daha geride kaldı. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Kuzeyboru, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Yüksek tempolu ve mücadele dolu geçen karşılaşma sonunda, Kuzeyboru önemli bir galibiyet elde ederek ligdeki konumunu güçlendirdi. Takım, bu performansıyla göz doldurdu ve taraftarlarını sevindirdi.

Lig mücadelelerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, tüm gözler Kuzeyboru'nun bir sonraki maçına çevrildi.

İLGİLİ HABERLER

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor-Amed Maçında Kıran Kırana Müsabaka: Koşukavak ve Çetin'in Açıklamaları
2
Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü
3
Trendyol Süper Lig: Samsunspor, Konyaspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
4
Büyükler Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
5
Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Deplasmanda Geçti
6
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ve Kayserispor İlk Yarısı 0-0 Berabere
7
Beşiktaş'ın 2024-2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Onaylandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor