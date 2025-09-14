Liverpool, Salah'ın 90+5'teki penaltısıyla Burnley'yi 1-0 geçti

Liverpool, Turf Moor'da geç kalan golle Burnley'yi 1-0 yendi

Premier Lig 4. hafta maçında Salah son sözü söyledi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Ligin 4. haftasında oynanan mücadele Turf Moor Stadı'nda gerçekleşti.

Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip, katı bir savunma anlayışıyla Liverpool'un ataklarını etkisiz kıldı. Ancak maçın son anlarında gelen penaltı kararı ve değerlendirilmesiyla denge bozuldu.

Maçın kilidini açan isim ise Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah oldu. Salah, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı ve Liverpool'u galibiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte Lesley Ugochukwu, maçın 84. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla 'Kırmızılar' ligde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Burnley ise 3 puanla 17. sırada kaldı.