Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasında Tarihe Geçti

Mac McClung, Tarihe Geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025 etkinliği kapsamında düzenlenen smaç yarışması, Orlando Magic'in Gelişim Ligi oyuncusu Mac McClung tarafından kazanıldı. McClung, bu zaferle birlikte NBA tarihinde smaç yarışmasını üst üste 3 kez kazanma başarısını gösteren ilk basketbolcu oldu.

Heyecan Dolu Final Mücadelesi

Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarının gerçekleştiği organizasyon, ABD'nin San Francisco kentindeki Chase Centerda düzenlendi. Smaç yarışmasında McClung, Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) ile kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Finale kadar yükselen McClung, tüm smaçlarından 50 tam puan aldı.

Fantastik Smaçlar

McClung, yarışma boyunca sergilediği 360 derece smaç, Cleveland Cavaliers'ın pivotu Evan Mobley üzerinden ve elbette araba üstünden yaptığı fantastik smaçlarla dikkat çekti. Bu etkileyici performansı sonucu, McClung yarışmanın galibi olmayı başardı.

Diğer Yarışma Sonuçları

3 sayı yarışmasında, 2020 şampiyonu Buddy Hield (Golden State Warriors), Tyler Herro (Miami Heat) ve Darius Garland (Cleveland Cavaliers) finale kaldı. Final mücadelesinde, son iki yılın kazananı Damian Lillard'ın (Milwaukee Bucks) birinci turda elenmesinin ardından, Tyler Herro 24 puan toplayarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Yetenek yarışmasında ise Donovan Mitchell ve Evan Mobley'den oluşan Cavaliers Takımı galip gelen ekip oldu. Ancak, Chris Paul ve Victor Wembanyama (Spurs Takımı), şut atmak yerine topları gelişigüzel bir şekilde atmaları sebebiyle diskalifiye edildi.