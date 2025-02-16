Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasında Tarihe Geçti

Mac McClung, NBA All-Star 2025 smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanarak tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:10
Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasında Tarihe Geçti

Mac McClung, Tarihe Geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025 etkinliği kapsamında düzenlenen smaç yarışması, Orlando Magic'in Gelişim Ligi oyuncusu Mac McClung tarafından kazanıldı. McClung, bu zaferle birlikte NBA tarihinde smaç yarışmasını üst üste 3 kez kazanma başarısını gösteren ilk basketbolcu oldu.

Heyecan Dolu Final Mücadelesi

Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarının gerçekleştiği organizasyon, ABD'nin San Francisco kentindeki Chase Centerda düzenlendi. Smaç yarışmasında McClung, Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) ile kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Finale kadar yükselen McClung, tüm smaçlarından 50 tam puan aldı.

Fantastik Smaçlar

McClung, yarışma boyunca sergilediği 360 derece smaç, Cleveland Cavaliers'ın pivotu Evan Mobley üzerinden ve elbette araba üstünden yaptığı fantastik smaçlarla dikkat çekti. Bu etkileyici performansı sonucu, McClung yarışmanın galibi olmayı başardı.

Diğer Yarışma Sonuçları

3 sayı yarışmasında, 2020 şampiyonu Buddy Hield (Golden State Warriors), Tyler Herro (Miami Heat) ve Darius Garland (Cleveland Cavaliers) finale kaldı. Final mücadelesinde, son iki yılın kazananı Damian Lillard'ın (Milwaukee Bucks) birinci turda elenmesinin ardından, Tyler Herro 24 puan toplayarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Yetenek yarışmasında ise Donovan Mitchell ve Evan Mobley'den oluşan Cavaliers Takımı galip gelen ekip oldu. Ancak, Chris Paul ve Victor Wembanyama (Spurs Takımı), şut atmak yerine topları gelişigüzel bir şekilde atmaları sebebiyle diskalifiye edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray ve Çaykur Rizespor 46. Randevuda: İstatistikler ve Tarihi Karşılaşmalar
2
Galatasaray o isimlerin sözleşmelerini uzattı
3
Eda Yenilmez, Genç Boksörleri Şampiyonluğa Hazırlıyor
4
Galatasaray, Ajax Maçı İçin Amsterdam'a Uçtu
5
Şampiyon Güreşçiler Olimpiyat Hedefli İlerliyor
6
Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasında Tarihe Geçti
7
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor: Mücadele Zorlayıcı Olacak!

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor