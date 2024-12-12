Malmö-Galatasaray Maçının Hakem ve Kadroları Belli Oldu

Malmö-Galatasaray Maç Detayları
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan Malmö-Galatasaray maçı için kadrolar ve hakemler belli oldu. Mücadele Yeni Malmö Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Hakemler
Maçın hakemliğini John Brooks yaparken, yardımcı hakemler Simon Bennett ve Daniel Robathan (İngiltere) olarak görev alacak.
Takım Kadroları
Malmö takımının kadrosu şu şekilde:
- Persson
- Larsen
- Rösler
- Zatterström
- Busanello
- Christiansen
- Johnsen
- Rosengren
- Bolin
- Rieks
- Botheim
Galatasaray takımının kadrosu ise şu şekilde oluşuyor:
- Muslera
- Sanchez
- Metehan Baltacı
- Abdülkerim Bardakcı
- Berkan Kutlu
- Torreira
- Sara
- Jelert
- Mertens
- Yunus Akgün
- Batshuayi
Bu çekişmeli karşılaşmanın sonuçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.