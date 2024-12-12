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Malmö-Galatasaray Maçının Hakem ve Kadroları Belli Oldu

Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı için hakemler ve takım kadroları açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:51
Malmö-Galatasaray Maçının Hakem ve Kadroları Belli Oldu

Malmö-Galatasaray Maç Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan Malmö-Galatasaray maçı için kadrolar ve hakemler belli oldu. Mücadele Yeni Malmö Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Hakemler

Maçın hakemliğini John Brooks yaparken, yardımcı hakemler Simon Bennett ve Daniel Robathan (İngiltere) olarak görev alacak.

Takım Kadroları

Malmö takımının kadrosu şu şekilde:

  • Persson
  • Larsen
  • Rösler
  • Zatterström
  • Busanello
  • Christiansen
  • Johnsen
  • Rosengren
  • Bolin
  • Rieks
  • Botheim

Galatasaray takımının kadrosu ise şu şekilde oluşuyor:

  • Muslera
  • Sanchez
  • Metehan Baltacı
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Berkan Kutlu
  • Torreira
  • Sara
  • Jelert
  • Mertens
  • Yunus Akgün
  • Batshuayi

Bu çekişmeli karşılaşmanın sonuçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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