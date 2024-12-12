Malmö-Galatasaray Maçının Hakem ve Kadroları Belli Oldu

Malmö-Galatasaray Maç Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan Malmö-Galatasaray maçı için kadrolar ve hakemler belli oldu. Mücadele Yeni Malmö Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Hakemler

Maçın hakemliğini John Brooks yaparken, yardımcı hakemler Simon Bennett ve Daniel Robathan (İngiltere) olarak görev alacak.

Takım Kadroları

Malmö takımının kadrosu şu şekilde:

Persson

Larsen

Rösler

Zatterström

Busanello

Christiansen

Johnsen

Rosengren

Bolin

Rieks

Botheim

Galatasaray takımının kadrosu ise şu şekilde oluşuyor:

Muslera

Sanchez

Metehan Baltacı

Abdülkerim Bardakcı

Berkan Kutlu

Torreira

Sara

Jelert

Mertens

Yunus Akgün

Batshuayi

Bu çekişmeli karşılaşmanın sonuçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.