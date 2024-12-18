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Manisa Basket, FMP'yi Farklı Geçti: 103-84

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde FMP'yi 103-84 mağlup ederek eleme aşamasına katılma yolunda önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:02
Manisa Basket, FMP'yi Farklı Geçti: 103-84

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Zafer

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son karşılaşmasını oynayan Manisa Basket Erkek Takımı, Sırp temsilcisi FMP'yi 103-84 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Maçın İlk Periyodu Hızlı Başladı

Maça hızlı bir başlangıç yapan Manisa Basket, ilk periyodun 5. dakikasında 11-2'lik skorla öne geçti. Periyodu Saben Lee'nin etkili oyunuyla 23-10 üstünlükle tamamlayarak rakibine üstünlük kurdu.

İkinci Periyotta Kontrol Onlarda

İkinci periyot da ev sahibi ekibin kontrolünde geçerken, müsabakanın 15. dakikasında 36-20 önde bulunan Manisa Basket, Soyunma odasına 51-37’lik avantajla gitti.

Üçüncü Periyotla Farkı Açtılar

Üçüncü periyotta hücumda etkili bir performans sergileyen Manisa Basket, farkı açarak, periyodu 81-61 önde tamamladı. Rakip takımın geri dönmesine izin vermeyen Manisa Basket, maçın sonuna yaklaşırken üstünlüğünü sürdürdü.

Sonunda Zafer Manisa'nın

Final periyodunda da üstün oyununu devam ettiren Manisa Basket, son 5 dakikasına 93-69 önde girdiği maçı, 103-84’lük skorla kazanarak grup aşamasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu sonuçla birlikte Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir zafer elde etti ve ilerleyen maçlar için moral buldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket ile Sırbistan ekibi FMP, Muradiye...

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket ile Sırbistan ekibi FMP, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Manisa Basket'ten Saben Lee (solda), bir pozisyonda FMP’den Petar Popovic (sağda) ile mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket ile Sırbistan ekibi FMP, Muradiye...

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Manisa Basket ile Sırbistan ekibi FMP, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Manisa Basket'ten Saben Lee (solda), bir pozisyonda FMP’den Petar Popovic (sağda) ile mücadele etti.

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