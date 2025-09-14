Manisa'da Dev Ekrandan EuroBasket 2025 Finali: Türkiye-Almanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalindeki Almanya maçı, Manisa'da kurulan dev ekranlarda Şehzadeler, Yunusemre ve Demirci'de izlendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:12
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Manisa'da kurulan dev ekranlardan izlendi.

Meydanda Tarihi Anlar

Şehzadeler, Yunusemre ve Demirci ilçelerinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını meydanlarda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Basketbolseverler, milli takımın attığı her baskette sevindi.

