Manisa'da Dev Ekrandan EuroBasket 2025 Finali: Türkiye-Almanya
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Manisa'da kurulan dev ekranlardan izlendi.
Meydanda Tarihi Anlar
Şehzadeler, Yunusemre ve Demirci ilçelerinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını meydanlarda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.
Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
Basketbolseverler, milli takımın attığı her baskette sevindi.