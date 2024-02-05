Mauro Icardi bile çıldırdı: 'Yeter artık' diyerek açıkladı

Icardi'nin İsyanı ve Barış Alper'in Avrupa'daki Yükselişi: Galatasaray'da Gündem Dolu!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Samsunspor maçındaki bir pozisyonun ardından hakem kararlarına sert tepki göstererek isyanını dile getirdi. Icardi, yaşadığı müdahalelere karşı adil bir şekilde değerlendirme yapılmadığını ifade ederek, özellikle kendisine yapılan faullerin sürekli görmezden gelindiğini savundu. Teknik Direktör Okan Buruk ile bu konudaki sıkıntısını paylaşan Arjantinli forvet, "Her maçta benzer durumları yaşıyorum. Bu durumu anlamak gerçekten zor. Bana karşı uygulanan sert oyunun bir sınırlaması yok gibi. Bu durum hiç de kabul edilebilir değil. Her maç en az bir penaltı verilmeyen durumla sonuçlanıyor, ancak hakemler bunu görmüyor, VAR da görmüyor. Bana karşı hakemlerin iyi niyetli olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Icardi'nin yaşadığı faullere yöneticilerden de sert tepki geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, oyuncunun son dönemde maruz kaldığı müdahaleleri sıralayarak, hakemlerin ve VAR'ın bu durumlara müdahale etmediğini ifade etti. Hatay, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarındaki pozisyonları hatırlatan yöneticiler, Icardi'nin hak ettiği cezaların verilmemesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Öte yandan, Galatasaray'da yükselen performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'nın radarına girdiği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ve İtalyan takımlarının ilgisini çektiği ifade edilirken, Lazio'nun daha önce ilgi gösterdiği Barış Alper için şimdi de İtalyan ve İngiliz ekiplerinin devreye girdiği kaydedildi. Genç oyuncunun Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulüp tarafından yapılacak zam kararı gündemde.