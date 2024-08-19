Meriç Nehri'nde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Meriç Nehri'nde Şampiyona Hazırlıkları

7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, organizasyonun başarısı konusunda oldukça iddialı.

Başkan Ertürk'ten Açıklamalar

Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meriç Nehri'ndeki parkur, Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek kürek alanı. Şu anda 22 ülkenin katılması bekleniyor ve bu sayı 24 veya 25'e çıkabilir," dedi.

Önemli Destekler ve İyileştirmeler

Erkurt, organizasyon için yürütülen çalışmalara da değinerek, "Şimdiye kadar yapılmış en iyi 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı düzenleyeceğimize inanıyorum. Muhteşem bir etkinlik, Avrupa'nın birçok ülkesinin dikkatini çekecektir," şeklinde konuştu. Ayrıca, Edirne Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na destekleri için teşekkür etti.

Parkur İyileştirmeleri ve Gelecek Planları

Ertürk, parkurun hazırlanmasında hakem heyetinin taleplerinin dikkate alındığını belirtti. "Büyükler Avrupa ve dünya şampiyonalarında bile kullanılabilecek ısınma ve soğuma alanlarımızı uzattık. Ayrıca, madalya iskelemizi genişlettik. Bu düzeyde bir organizasyon, Paris'teki yarışmalara eşdeğer," ifadelerini kullandı.

Sadece Avrupa şampiyonasının değil, gelecekte düzenlenebilecek dünya şampiyonalarının da burada gerçekleştirilebileceği potansiyele sahip olduğunu aktaran Ertürk, Avrupa'dan gelecek hakem heyetinin son değerlendirmelerini yapılacağı bilgisini ekledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 7-8 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.