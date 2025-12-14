DOLAR
Mersin Maratonu'nda Rekorlar: Kibiwott 2.07.14, Tauni 2.25.35

Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile Türkiye'nin en hızlı maraton rekorunu kırdı; Rebecca Sirwanei Tauni kadınlarda 2.25.35 ile rekor getirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:19
Mersin Maratonu'nda Rekorlar: Kibiwott 2.07.14, Tauni 2.25.35

Mersin Maratonu'nda Rekorlar ve Binlerin Coşkusu

Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, kentin cadde ve sokaklarını sporun enerjisiyle doldurdu. Organizasyon, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda’ sloganıyla gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 42K ve Halk Koşusu kategorilerinin startını verdi.

Rekorlar Kırıldı

Dünya Atletizm Birliği tarafından daha önce ’Elite Label’ kategorisine alınan ve dünya genelinde 203 maraton arasında 49’uncu sırada yer alan Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye'nin en hızlı koşulan maratonu unvanını bu yıl da sürdürdü. 42K Erkekler Kategorisinde Vitalis Kibiwott, 2.07.14 ile Türkiye şartlarında koşulan en hızlı maraton rekorunu kırarak birinci oldu. Kenya'dan Albert Kamgogo 2.07.26 ile ikinci, Eritreli atlet Abraham Gebreslasie Embaye ise 2.08.59 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar Kategorisinde Kenyalı Rebecca Sirwanei Tauni, 2.25.35 ile birinciliği elde ederek Mersin Maratonu'nda kadınlar kategorisinde ilk kez rekor kırılmasını sağladı. Etiyopyalı Genet Robi 2.26.07 ile ikinci, Kenyalı Peninah Jerop ise 2.30.52 ile üçüncü oldu.

Katılım ve Atmosfer

Maratona 5 kıtadan, Türkiye ile birlikte 34 ülkeden 2 bin 97 sporcu 42K ve 10K kategorilerinde katılırken, Halk Koşusu'nda 5 binden fazla vatandaş yer aldı. Güneşli havada büyük bir coşkuya sahne olan organizasyonda, binlerce kişi Mersin sokaklarında koştu. Start alanında Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar da bulundu.

10K'da Türk Atletler Öne Çıktı

10K Kadınlar Kategorisinde Dilek Öztürk 33.50 ile birinci, Pınar Demir 33.55 ile ikinci, Berfin Kaya ise 35.49 ile üçüncü oldu. Erkekler Kategorisinde Mert Selek 29.45 ile birinci olurken, Fetene Alemu Regasa 29.56 ile ikinci, Bahattin Üney ise 30.01 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Maratonun tüm kategorilerinde toplam 5 milyon 242 bin TL ödül dağıtıldı. 42K kategorisinde birinciye 15 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar, üçüncüye 7 bin dolar ödül verilirken, 10K kategorisinde dereceye giren sporculara da nakdi ödüller takdim edildi.

