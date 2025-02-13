Mersinspor'un Türkiye Kupası Şampiyonluk Hedefi

Mersinspor'un Türkiye Kupası Hedefi

Mersinspor, ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Yarın Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak olan Mersin temsilcisi, başantrenör Can Sevim liderliğinde şampiyonluk için kenetlenmiş durumda.

Can Sevim: 'Fiziksel Mücadeleye Hazır Olmalıyız'

11 Nisan Spor Salonu'ndaki mücadelenin saat 18.00'de başlayacağını belirten Sevim, önceki maçta TOFAŞ'ı 101-95 yenerek çeyrek finali geçtiklerini ifade etti. Sevim, "Karşılaşmada hücumlarımızı çok iyi kurguladık. 24 asist ile üst düzey bir performans sergiledik. Ancak ikinci periyotta fazla hücum ribaundu verdik, buna dikkat etmeliyiz," dedi.

Beşiktaş’ın sert ve temaslı bir oyun sergil edeceğini vurgulayan Sevim, "Türkiye standartlarının üzerinde bir savunma uyguluyorlar. Buna hazırlıklı olmalıyız, hem fiziksel hem de zihinsel olarak,” değerlendirmesinde bulundu.

İki Maçla Kupa Hedefi

Sevim, ING Türkiye Kupası'nı kazanmak için önlerinde iki kritik maç olduğunu belirtirken, "Burada THY Avrupa Ligi, BKT Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden çok önemli takımlar var. Kazanmak kolay olmayacak ama elbette motive ediyor," şeklinde konuştu.

Mersinspor, Beşiktaş karşılaşması öncesinde antrenmanlarına başladı. Yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Mersin ekibi, taraftarının desteğiyle final hedefini gerçekleştirmeyi umuyor.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Beşiktaş Fibabanka ile finale kalma mücadelesi verecek Mersinspor hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Beşiktaş Fibabanka ile finale kalma mücadelesi verecek Mersinspor hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.