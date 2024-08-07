Merve Dinçel Kavurat Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Önemli Başarı

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında gösterdiği başarılı performansla çeyrek finale yükseldi.

Müsabakaların Detayları

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Merve, kadınlar 49 kilo kategorisinde son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.

Merve'nin Performansı

Müsabaka boyunca üstün bir performans sergileyen Merve, ilk seti 5-1, ikinci seti ise 3-1'lik skorlarla kazanarak 2-0 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.

Bir Sonraki Rakip

Çeyrek finalde, milli sporcu Çinli Quing Guo ile mücadele edecek. Merve’nin bu karşılaşma için heyecanla hazırlandığı bildirildi.