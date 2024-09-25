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Mete Erol, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı

Mete Erol, Türkiye Sutopu Federasyonu'nda yeniden başkan seçilerek 4 yıl daha görevine devam edecek. Olimpiyat hedefi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:54
Mete Erol, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı

Türkiye Sutopu Federasyonu'nda Liderlik Yenilendi

Türkiye Sutopu Federasyonu, 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nu Ankara'da bulunan Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda Mete Erol, başkanlık görevine yeniden seçildi.

Mete Erol Tek Aday Olarak Seçildi

Genel kurulda görev almak için mevcut başkan Mete Erol, tek aday olarak öne çıktı. Yapılan oylamada genel kurula katılan 130 delegenin 125’inin oyunu alarak güven tazeledi. Oylama sırasında 5 oy geçersiz sayıldı. Başarılı yönetimi ile dikkati çeken Erol, 4 yıl daha federasyon başkanlığı yapacak.

Yeni Dönem Hedefleri

Erol, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, "İlk dönemimizde önemli projelere imza attık. Yeni dönemde de hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Bu oldukça zorlu bir süreç, ancak bizim için öncelikli hedef." şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Açıklandı

Mete Erol'un yeni dönem yönetim kurulu asil üyeleri de belirlendi. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

  • Mete Erol
  • Ömer Emre Turanlı
  • Hakan Bebek
  • Nejat Kocabay
  • Özge Özalp
  • Özlem Büyük
  • Yulia Zülfükari
  • Kürşat Badem
  • Ali Arat
  • Mehmet Güleli
  • Eser Demir

Türkiye Sutopu Federasyonu’ndaki bu gelişmeler, spor camiasında büyük bir heyecan yaratırken, Erol'un liderliğinde sutopunun daha da gelişmesi bekleniyor.

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