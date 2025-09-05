DOLAR
Michael Oliver, Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Eleme Maçını Yönetecek

İngiliz hakem Michael Oliver, 7 Eylül'de Konya'da oynanacak Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Eleme maçını yönetecek; yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:44
Hakem ataması ve maç bilgileri

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak; karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jarred Gavan Gillett, AVAR görevini ise Darren England üstlenecek.

