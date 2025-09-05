Michael Oliver, Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Eleme Maçını Yönetecek
Hakem ataması ve maç bilgileri
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak; karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jarred Gavan Gillett, AVAR görevini ise Darren England üstlenecek.