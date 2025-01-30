Milan Skriniar, Fenerbahçe Taraftarlarıyla Buluşmak İçin Sabırsızlanıyor

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak oyuncu Milan Skriniar, Kadıköy'deki taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını duyurdu.

Skriniar'dan Heyecan Verici Açıklamalar

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Kontrolleri Tamamlandı

Öte yandan, şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin yeni transferi için sağlık kontrollerinin de tamamlandığı öğrenildi.