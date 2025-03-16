Milli Atlet Doğukan Kilcioğlu Uluslararası Arenada Hedefini Belirledi

Doğukan Kilcioğlu, uluslararası şampiyonalarda başarı hedefliyor. Türkiye Şampiyonasında zirveyi gördü.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:11
Milli Atlet Doğukan Kilcioğlu Uluslararası Arenada Hedefini Belirledi

Milli atlet Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenada adını duyurmayı hedefliyor. En son Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı 60 metre engelli birinciliği ile dikkatleri üzerine çeken Kilcioğlu, yeni başarılar için hazırlıklarını sürdürmektedir.

24 yaşındaki atlet, Zonguldak'taki Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda antrenörü Utku Duman yönetiminde haftada 6 gün eğitim alıyor. Kilcioğlu, 21-27 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenecek FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası ve 26-27 Temmuz’da Yunanistan'ın Volos şehrinde gerçekleştirilecek Büyükler Balkan Şampiyonası'nda da başarı elde etmek için çalışıyor.

Doğukan, AA muhabirine verdiği röportajda, başarılarını uluslararası alanda sürdürmek istediklerini belirtti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni temsilde de iddialı olduğunu ifade eden Kilcioğlu, "Kışın 60 metre engelli, yazın ise 110 metre engelli koşuyoruz. Şu an sezon başı genel hazırlık aşamasındayız, planlı ve programlı ilerliyoruz," dedi.

Alt yaş gruplarında birçok başarılı rakiple yarışacağını hatırlatan Kilcioğlu, "Çalışmalarıma pes etmeden devam ediyorum ve başarmak için kararlıyım. Ülkemi, şehrimi, üniversitemi en güzel şekilde temsil edeceğim," ifadelerini kullandı.

Doğukan, milli formanın verdiği gurur hakkında da, "Türk bayrağını dalgalandırmak, göğsümde taşımak çok özel. Bu sorumluluğun farkındayım ve bunu en iyi şekilde yerine getirmek benim için önemli," diyerek, hedeflerine olan inancını vurguladı.

Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan Doğukan Kilcioğlu, başarısını uluslararası arenaya...

Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan Doğukan Kilcioğlu, başarısını uluslararası arenaya taşımak istiyor. Son olarak Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı 60 metre engellide kürsünün zirvesinde yer alan Doğukan Kilcioğlu, başarılarını ülke sınırlarının ötesine taşımak için çalışıyor.

Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan Doğukan Kilcioğlu, başarısını uluslararası arenaya...

Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan Doğukan Kilcioğlu, başarısını uluslararası arenaya taşımak istiyor. Son olarak Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı 60 metre engellide kürsünün zirvesinde yer alan Doğukan Kilcioğlu, başarılarını ülke sınırlarının ötesine taşımak için çalışıyor.

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