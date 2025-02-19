Milli Boksör Elif Güneri, Dünya Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Ağır Sıklette Milli Boksör Elif Güneri, Yumruklarını Şampiyonluk İçin Sallıyor

Ağır sıkletteki milli boksör Elif Güneri, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. 37 yaşındaki milli boksör, Sırbistan'da mart ayında gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Yoğun Hazırlık Süreci

Elif Güneri, günde çift idman yaparak şampiyonaya hazırlanmaktadır. Kamp sürecinin verimli geçtiğini vurgulayan Elif, "Takımın en büyüğü benim, en tecrübelilerinden biriyim. Burada hem ablalık hem kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Hedef: Dünya Şampiyonluğu

Elif, kariyerine dünya şampiyonluğunu eklemek istediğini belirterek, "Kastamonu bizim evimiz. Burası çalışma ortamı olarak çok güzel bir yer. Hedefimiz yine dünya şampiyonluğu. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel başarılar alacağımızı düşünüyorum," dedi.

Türk Kadın Boksunun Yükselişi

Türk kadın boksunun son yıllarda büyük bir ivme kazandığını ifade eden Elif, "Takımımızda dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, olimpiyat ikincisi ve üçüncüsü var. Bunlar bize her zaman yol çizmiştir, ışık tutmuştur. Biz de arkadaşlarımızla bir olup dünya şampiyonu olmak istiyoruz," diye belirtti. Elif, Türk kadın boksunun artık uluslararası arenada tanınan bir ekol haline geldiğini sözlerine ekledi.

Kadın Boks Milli Takımı'nın ağır sıkleti Elif Güneri, ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruklarını sallıyor. Güneri, Sırbistan'da mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Kadın Boks Milli Takımı'nın ağır sıkleti Elif Güneri, ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruklarını sallıyor. Güneri, Sırbistan'da mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.