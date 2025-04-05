Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası İçin Slovakya'ya Gitti

Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası İçin Yola Çıktı

Serbest Güreş Milli Takımı, 7-13 Nisan tarihleri arasında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bir hafta sürecek şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Milli takım, hazırlıklarını Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki kamp merkezinde başarıyla tamamlayarak Slovakya'ya hareket etti.

Milli Takım Kadrosu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele edecek milli takım, Ramazan Şahin yönetimindeki sporculardan oluşuyor:

Muhammet Karavuş (57 kilo)

Emrah Ormanoğlu (61 kilo)

Cabbar Duyum (65 kilo)

Haydar Yavuz (70 kilo)

Fazlı Eryılmaz (74 kilo)

Okan Tahtacı (79 kilo)

Osman Göçen (86 kilo)

Feyzullah Aktürk (92 kilo)

Resul Güne (97 kilo)

Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)

Milli takım, bu önemli uluslararası turnuvada başarılı olmak için tüm yeteneklerini sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Slovakya'ya gitti.

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Slovakya'ya gitti.