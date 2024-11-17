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Milli Güreşçiler Ermenistan'da Şampiyonluk için Mindere Çıkıyor

Türkiye milli güreş takımı, 18-24 Kasım tarihleri arasında Ermenistan'da düzenlenen Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:56
Milli Güreşçiler Ermenistan'da Şampiyonluk için Mindere Çıkıyor

Milli Güreşçiler Ermenistan'da

Türkiye milli güreş takımı, 18-24 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek olan Ordulararası Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor. Yarından itibaren başlayacak olan organizasyon, güreş tutkunlarını bir araya getirecek.

Dünya Şampiyonları da Mindere Çıkacak

Bu önemli şampiyonada, dünya şampiyonu milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Ali Cengiz de yoğun bir rekabetin içinde yer alacak. Türkiye Güreş Federasyonu, bu etkinlikte yer alacak sporcuları açıkladı.

Milli Takım Kadrosu

Grekoromen stil güreşçilerinden oluşan milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Muhammet Emin Çakır (55 kilo)
  • Ekrem Öztürk (60 kilo)
  • Kerem Kamal (63 kilo)
  • Veysel Sarıkurt (67 kilo)
  • Selçuk Can (72 kilo)
  • Yunus Emre Başar (77 kilo)
  • Burhan Akbudak (82 kilo)
  • Ali Cengiz (87 kilo)
  • Muhittin Sarıçiçek (97 kilo)
  • Muhammet Hamza Bakır (130 kilo)

Serbest stil güreşçilerimiz ise şu isimlerden oluşmaktadır:

  • Engin Çetin (57 kilo)
  • Sedat Özdemir (61 kilo)
  • Ahmet Duman (65 kilo)
  • Enes Uslu (70 kilo)
  • Fazlı Eryılmaz (74 kilo)
  • Muhammet Akdeniz (79 kilo)
  • Arif Özen (92 kilo)
  • İbrahim Çiftçi (97 kilo)
  • Adil Mısırcı (125 kilo)

Yarışın heyecanı ve sporcularımızın performansları, Türkiye'nin güreş alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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