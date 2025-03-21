Milli Paralimpik Yüzücüler İspanya'da Zafere Koştu: Altın ve Gümüş Madalya

Milli paralimpik yüzücüler Sevilay Öztürk altın, Sümeyye Boyacı ise gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:48
Milli Paralimpik Yüzücüler İspanya'da Zafere Koştu: Altın ve Gümüş Madalya

İspanya'da Başarıyla Dönüş

Milli paralimpik yüzücüler, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde büyük bir başarı elde etti. Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü kategorisinde sergilediği performansla altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Öztürk ve Boyacı Podyumda

Öztürk, 45.63'lük derecesiyle bu önemli başarıyı elde ederken, takım arkadaşı Sümeyye Boyacı da aynı kategoride kazandığı 47.14'lük derecesiyle gümüş madalya sahibi oldu. Spor oylunlarında Türk bayrağını dalgalandıran bu iki sporcu, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandırmaya devam ediyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her iki sporcunun da bu önemli başarılarını kutlayarak, Türkiye’nin paralimpik sporlarındaki başarılarının artarak devam edeceği vurgusunu yaptı.

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