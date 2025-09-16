Milli Sporcu Eğitim Bursu: 416 Sporcuya Yüzde 100 Üniversite Desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın milli sporcu eğitim bursu ile 2020'den beri 416 sporcu yüzde 100 bursla üniversiteye başladı; 2025 başvuruları e-Devlet üzerinden sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:12
Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü milli sporcu eğitim bursu ile gençler hem spor hayatında hem de akademik alanda yol alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020den bu yana 416 milli sporcu yüzde 100 bursla üniversite eğitimine başladı.

Başarıları eğitime taşıyan model

Olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda uluslararası başarı gösteren milli sporcular, bu sistem sayesinde spor mu, eğitim mi ikilemini geride bıraktı. Türkiye, bu burs modeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de eğitimli ve donanımlı sporcularını yetiştiriyor.

Yıllara göre bursiyer sayısı

2020-2021: 76 sporcu

2021-2022: 67 sporcu

2022-2023: 104 sporcu

2023-2024: 89 sporcu

2024-2025: 80 sporcu

Protokol ve başvurular

Türkiye ve KKTC'den toplam 75 vakıf üniversitesi protokol kapsamında yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular 21 Nisanda başladı. Bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden yapılan başvurular süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdi. Bu yıl şu ana kadar 439 sporcu başvuruda bulundu.

Sporculara ikinci kariyer fırsatı

Burs programı yalnızca bugünkü sportif başarıları desteklemiyor; aynı zamanda spor sonrası hayata hazırlanma fırsatı da sunuyor. Eğitim desteğiyle donanım kazanan sporcular, sahadan sonra iş ve sosyal hayatta da güçlü bir şekilde yer alabiliyor.

