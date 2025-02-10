Milli Sporcular Antalya'da 33 Madalya Elde Etti

Şampiyonaya Dört Günlük Performans

Antalya’da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) üçüncü günü itibarıyla milli sporcular 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak toplamda 33 madalya elde etti.

Yıldız Erkekler Kategorisinde Başarı

Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele ediyor. Üçüncü günde, yıldız erkekler kategorisinde yapılan müsabakalarda Türk tekvandocuları göz doldurdu.

Gelecek Günler Neler Getirecek?

Turnuvanın dördüncü gününde, büyük kadınlar kategorisindeki yarışmaların yapılması planlanıyor. Sporseverler, milli takımı desteklemek için salonu doldurmayı sürdürüyor.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde milli sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde milli sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.