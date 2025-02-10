DOLAR
35,99 -0,02%
EURO
37,12 0,22%
ALTIN
3.360,32 -1,61%
BITCOIN
3.501.119,9 -1,08%

Milli Sporcular Antalya'da 33 Madalya Elde Etti

Antalya'daki 12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular, 33 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:50
Milli Sporcular Antalya'da 33 Madalya Elde Etti

Şampiyonaya Dört Günlük Performans

Antalya’da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025) üçüncü günü itibarıyla milli sporcular 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak toplamda 33 madalya elde etti.

Yıldız Erkekler Kategorisinde Başarı

Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele ediyor. Üçüncü günde, yıldız erkekler kategorisinde yapılan müsabakalarda Türk tekvandocuları göz doldurdu.

Gelecek Günler Neler Getirecek?

Turnuvanın dördüncü gününde, büyük kadınlar kategorisindeki yarışmaların yapılması planlanıyor. Sporseverler, milli takımı desteklemek için salonu doldurmayı sürdürüyor.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025)...

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde milli sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025)...

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde milli sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlık Gelecek Ödülleri Töreni Gerçekleşti: Jose Mourinho Yılın Projesi Ödülünü Aldı
2
Trendyol Süper Lig 23. Haftada Galatasaray Zirvede
3
Çorum FK, Coşqun Diniyev ile Anlaştı
4
Kadınlar Süper Ligi 15. Haftası Sona Erdi: Toplu Sonuçlar Açıklandı
5
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti
6
Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Göztepe 0-0 Beraber Kaldı
7
Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a Kiraladı

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!