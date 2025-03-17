Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık'a Erken Veda Etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Japon oyuncu Ena Shibahara ile karşılaştı. Maçta, Zeynep Sönmez, 2-1'lik skorla elenerek turnuvaya veda etti.

Turnuvaya Indian Wells elemelerinde sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki Sönmez, yaklaşık 2 hafta sonra kortlara döndü. Klasmanın 78. basamağındaki milli tenisçimiz, Amerika'nın Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında, dünya sıralamasındaki 138 numaralı rakibiyle mücadele etti.

Zeynep, karşılaşmada 6-3, 1-6 ve 6-1’lik setlerle maçı kaybederek sert zemin üzerinde oynanan bu önemli turnuvaya veda etti.