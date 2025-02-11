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MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş ile İlişkiler Sonlandı

MKE Ankaragücü, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Kulüp, Özdeş'e emekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:22
MKE Ankaragücü'nde Kemal Özdeş ile İlişkiler Sonlandı

MKE Ankaragücü'nde Teknik Direkör Değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Özdeş'in Zorlu Görevi

Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü'nü 11 Haziran ile 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında çalıştırdıktan sonra, 27 Aralık 2024 tarihinde yeniden takımın başına getirilmişti. Bu süre içerisinde takımın teknik direktörlüğünü Cihat Arslan ve Kenan Koçak da yapmıştı.

Takım Performansı

Özdeş yönetiminde Ankaragücü, çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. 23 hafta sonunda topladığı 30 puanla ligin 14. sırasında yer alan başkent ekibi, yeni bir teknik direktör arayışına girecek.

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