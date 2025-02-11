MKE Ankaragücü, Özgür Aktaş'ı Kadrosuna Kattı

MKE Ankaragücü, Özgür Aktaş'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Hollanda'nın MVV Maastricht takımından stoper Özgür Aktaş ile anlaştı. Başkent ekibinin yaptığı resmi açıklamaya göre, Özgür Aktaş ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Özgür Aktaş Hakkında

28 yaşındaki futbolcu, Hollanda doğumlu olup, JVC Cuijk ve Vitesse altyapılarında yetişmiştir. Daha sonra sırası ile Vitesse, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, Telstar ve MVV Maastricht takımlarında mücadele etmiştir.

Bu transfer, Ankaragücü'nün savunma hattını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.