MKE Ankaragücü, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 Mağlup Etti

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yenerek 34 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 21:10
MKE Ankaragücü, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Galibiyet

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede MKE Ankaragücü, etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 4-0 mağlup etti.

Galibiyet Hasreti Sona Erdi

Takım, 5 hafta aradan sonra elde ettiği bu zaferle birlikte puanını 34'e yükseltti. Öte yandan, Teksüt Bandırmaspor, bu sonuçla birlikte 40 puanda kaldı.

Bu önemli galibiyet, MKE Ankaragücü taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ankaragücü, ligde üst sıralara tırmanma hedefine doğru sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

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