Montella'dan Gürcistan maçı öncesi İrfan Can Kahveci ve Arda Güler açıklaması: "Galibiyetin sırrı sabır"

Vincenzo Montella'dan Gürcistan Maçı Öncesi Önemli Açıklamalar



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran'da Gürcistan ile oynanacak maç öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, sakat oyuncuların durumundan galibiyetin formülüne kadar pek çok konuda bilgi verdi.

MONTELLA: "BEN BURADA GÜVEN VE İNANÇ AŞILAMALIYIM"

Vincenzo Montella, takımın büyük hedeflere ulaşması gerektiğini vurgulayarak, "Çok büyük hedeflerimiz olması lazım. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Sahaya çıkınca her şeyimizi vermek zorundayız. Biliyorsunuz her insan stresi farklı şekillerde yaşayabiliyor. Ben burada hem güven hem inanç aşılamak zorundayım" dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SAKATLIĞI HAKKINDA BİLGİ

Montella, İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Polonya maçında rahatsızlık hisseden Kahveci için, "İrfan Can benim için çok önemli bir futbolcu. Elimizden geldiğince onun için seferber olduk. Beklentimiz, oynayabilirse üçüncü maç itibarıyla sahada olması" dedi.

Teknik direktör Montella, bek oyuncuları konusunda bazı endişeleri olduğunu belirterek, "İsmail Yüksek çok iyi hazırlanıyor ve sakatlığını atlatmaya çalışıyor. Ona ihtiyacımız var ve orta sahada onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda biraz endişem var çünkü sadece üç oyuncumuz var. Onları daha idareli kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Montella, ideal 11'le ilgili eleştirilere yanıt verdi: "Hep aynı futbolcularla oynamaya devam ederseniz, 70. dakikada farklı bir 11 sahada görürsünüz. Genellikle insanlar ilk 11'e takılı kalıyor ama maçın kaderini değiştirecek oyuncular sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız."



ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı konusuna da değinen Montella, "Arda son maçta iyi bir performans gösterdi. Arda'nın tamamen isteklerimizi algılaması gerekiyor. Onunla başlamayı arzuluyoruz ama hamle olarak da onu düşünüyoruz. Şu anda karar aşamasındayız" dedi.

Montella, Gürcistan maçının önemine dikkat çekerek, "Bizim ilk hayalimizin başladığı nokta Gürcistan maçı, ikinci hayalimiz ise gruptan çıkmak. Gürcistan iyi kapanan bir takım, bu yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Bu maçta sabır çok önemli" diye konuştu.



Takımdaki genç oyuncuların performansına da değinen Montella, "Bizde beş tane genç futbolcu var. Bu futbolcular hala U21'de devam edebilir yaş olarak baktığımızda. Bu futbolcuların hepsi hemen hemen aynı bölgede oynuyor, onları aynı anda oynatmak bir kumar olabilir" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları, A Milli Takım'ın Gürcistan maçı öncesinde ne kadar kararlı ve hazırlıklı olduğunu gösteriyor. İtalyan teknik adam, hem takımın motivasyonunu artırmak hem de sakat oyuncuların durumuna dikkat çekerek, maçın kazanılmasının sabır ve stratejiye bağlı olduğunu vurguladı.