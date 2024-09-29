Moto2 Dünya Şampiyonası: Endonezya Etabı Sonuçlandı

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Endonezya'da Öne Çıkanlar

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Endonezya'nın Mandalika Pisti'nde gerçekleştirildi. Bu heyecan verici etkinlikte, İspanyol motosikletçi Aron Canet pistteki performansıyla zafer elde etti.

Deniz Öncü'nün Performansı

Red Bull KTM Ajo takımının bir üyesi olan Deniz Öncü, yarışta damalı bayrağı 10. sırada gördü. Ancak, diğer bir pilot olan Izan Guevara'nın diskalifiye edilmesi sonucu Deniz, 9. sıraya yükselerek önemli bir puan kazandı.

Puan Durumu

Milli sporcu, pilotlar klasmanında şu an 34 puanla 18. sırada yer almakta.

Gelecek Yarış

Bir sonraki yarış, Japonya'da 6 Ekim tarihinde yapılacak. Moto2 serisi, dünya genelindeki motosiklet tutkunları için heyecan dolu bir etkinlik sunmaya devam ediyor.