DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.239.756,85 0,12%

Moto2 Dünya Şampiyonası: Endonezya Etabı Sonuçlandı

Mandalika Pisti'nde gerçekleşen Moto2 yarışı, Aron Canet'in zaferi ile sonuçlandı. Deniz Öncü 9. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:54
Moto2 Dünya Şampiyonası: Endonezya Etabı Sonuçlandı

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Endonezya'da Öne Çıkanlar

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Endonezya'nın Mandalika Pisti'nde gerçekleştirildi. Bu heyecan verici etkinlikte, İspanyol motosikletçi Aron Canet pistteki performansıyla zafer elde etti.

Deniz Öncü'nün Performansı

Red Bull KTM Ajo takımının bir üyesi olan Deniz Öncü, yarışta damalı bayrağı 10. sırada gördü. Ancak, diğer bir pilot olan Izan Guevara'nın diskalifiye edilmesi sonucu Deniz, 9. sıraya yükselerek önemli bir puan kazandı.

Puan Durumu

Milli sporcu, pilotlar klasmanında şu an 34 puanla 18. sırada yer almakta.

Gelecek Yarış

Bir sonraki yarış, Japonya'da 6 Ekim tarihinde yapılacak. Moto2 serisi, dünya genelindeki motosiklet tutkunları için heyecan dolu bir etkinlik sunmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moto2 Dünya Şampiyonası: Endonezya Etabı Sonuçlandı
2
Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pistinde Yine İkinciliği Elde Etti
3
Kapadokya'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Düzenlendi
4
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Yeni Başkanı: Serhat Aydın
5
Hakan Kazancı, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Seçildi
6
9. Uluslararası Gelibolu Maratonu Coşkuyla Başladı
7
Gaziantep Basketbol İlk İç Saha Galibiyetini Elde Etti

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor