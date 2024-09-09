Motosiklet Federasyonu'na FIM'den Prestijli Ödül

Motosiklet Federasyonu’na FIM Ödülü

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), uzun yıllardır sürdürdüğü ve tüm Türkiye'ye yayılan spor turizmi projeleri sayesinde, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 'Spor Turizmi Onur Ödülü' ile ödüllendirildi.

Ödül Töreni ve Katkılar

TMF, dünya çapında dört şampiyonanın gerçekleştiği MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı sırasında, FIM turizm komisyonunun aldığı kararla bu ödüle layık görüldü. TMF Başkanı Ogün Baysan, ödülü FIM Turizm Komisyonu Başkanı Nuno Trepa Leite'den teslim aldı.

Spor ve Turizmi Birleştiren Çabalar

Baysan, TMF olarak uzun yıllardır sporu turizmle birleştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini, COVID-19 salgını sürecinde dahi iki yarışı seyircili olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Afyonkarahisar pisti, dünyanın en iyi motokros pisti olarak seçildiğini ifade eden Baysan, "Yarışçıların en çok heyecanla beklediği etap olduk. Edirne'den Tunceli'ye, Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye, İzmir'den Antalya'ya kadar Türkiye’nin her bölgesini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu çabamız, FIM tarafından dünya ülkelerine örnek gösteriliyor." dedi.

Ulaşım ve Ödüller

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, FIM Turizm Kurulu'ndan aldıkları ödülü, yurt dışından gelen motosiklet turları ve organizasyonlar sayesinde elde ettiklerini vurguladı. Bu ödülün kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

FIM'den Teşekkür Mesajı

FIM Turizm Komisyonu Başkanı Nuno Trepa Leite, MXGP Türkiye'yi yerinde görmenin ve Türkiye ziyaretinin kendilerine büyük bir etki sağladığını dile getirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile işbirliğinden duyduğu memnuniyeti vurguladı ve bu ödüllerle örnek çalışmalarını taçlandırmak istediklerini aktardı. Ayrıca spor turizmine verdikleri destek için teşekkür etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonuna (TMF) uzun yıllardır sürdürdüğü Türkiye'nin tüm bölgelerine yayarak beğeni toplayan spor turizmi çalışmaları dolayısıyla Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından "Spor Turizmi Onur Ödülü" verildi. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (sağ 2) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye Motosiklet Federasyonuna (TMF) uzun yıllardır sürdürdüğü Türkiye'nin tüm bölgelerine yayarak beğeni toplayan spor turizmi çalışmaları dolayısıyla Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından "Spor Turizmi Onur Ödülü" verildi. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (sağ 2) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye Motosiklet Federasyonuna (TMF) uzun yıllardır sürdürdüğü Türkiye'nin tüm bölgelerine yayarak beğeni toplayan spor turizmi çalışmaları dolayısıyla Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından "Spor Turizmi Onur Ödülü" verildi. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke (sağ 2) gazetecilere açıklamalarda bulundu.