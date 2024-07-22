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Motosiklet Tutkunları Isparta Gölcük Motofest'te Buluştu

Isparta'da düzenlenen Quick Sigorta Gölcük Motofest, motosiklet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:10
Motosiklet Tutkunları Isparta Gölcük Motofest'te Buluştu

Motosiklet Tutkunları Buluştu

Quick Sigorta, 1. Quick Sigorta Isparta Gölcük Motofest etkinliği ile motosiklet meraklılarını bir araya getirdi. Bu yıl Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen festival, 1100 kayıtlı motosiklet ve yaklaşık 3 bin 500 katılımcıyla dolup taştı.

Kamp Deneyimi

Bu yıl Gölcük Tabiat Parkı, 25 yıl aradan sonra motosiklet severlere kamp imkanı sundu. Isparta Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Isparta Belediyesi ve Isparta Ticaret Odası'nın destekleriyle gerçekleşen festival, bölgedeki önemli kurumların işbirliğini de gözler önüne serdi.

Heyecan Verici Performanslar

Festival süresince Eren Çelik'in stunt gösterileri katılımcılara adrenalin dolu anlar yaşattı. Ayrıca, Big ve Süper Enduro yarışlarının yanı sıra Lavanta Bahçeleri, Kirazlıdere ve Andık Deresi gibi kültürel geziler düzenlendi.

Konserler ve Eğlenceler

Birbirinden güzel konserlerin de yapıldığı festivale, Ertuğrul Kiraz, Retrobüs ve Argo ile Sekiz Beş katılarak müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Quick Sigorta'nın Katkıları

Etkinlik alanında yer alan Quick Sigorta QTruck ve QKaravan ile festivale katkı sağlarken, motosiklet gezgini Dilek ve Özgür Candar'ın oluşturduğu Quick Routes ekibi de sürpriz hediyelerle festivale eğlence kattı.

Özel İlgiler

Quick Sigorta standı, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Standdaki artırılmış gerçeklik gözlüğü, katılımcılar için büyüleyici bir deneyim sundu.

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