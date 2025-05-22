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Muhammet Seyhun Kaya, Gençler Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Almanya'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 21:54
Muhammet Seyhun Kaya, Gençler Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Almanya'nın Suhl kentinde gerçekleştirilen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 17 yaşındaki sporcu skeet genç erkekler kategorisinde mücadele etti. Eleme turlarında 120 puan toplayarak 5. sırada yer alan Kaya, final müsabakasına katılma hakkı kazandı.

Finalde gösterdiği performansla 45 puan toplayan Kaya, 3. sırayı elde ederek Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. Bu önemli organizasyonun 26 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Kupası'nda...

Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı.

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