Muslera, taraftarların yüzünü güldürdü: Kırık çıkmadı!

Galatasaray cephesinde rahat bir nefes! Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın kolunda meydana gelen çıkığa rağmen, korkulan olmadı. Galatasaray, yapılan açıklamada, Uruguaylı kalecinin kolundaki çıkığa eşlik eden herhangi bir kırık olmadığını duyurdu. Maçı 2-1 kazanan Galatasaray, Muslera'nın durumu konusunda rahat bir tablo çizdi.

"SOLUK KESİCİ ANIN ARDINDAKİ GÜÇ: FERNANDO MUSLERA'NIN SAĞLIK DURUMU"



Galatasaray, Kasımpaşa maçındaki çarpıcı anın ardından Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Kulüpten gelen bilgilere göre, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadelede aldığı darbenin etkisiyle sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Muslera'nın Medicana hastanesinde yapılan tetkiklerinde kırık tespit edilmedi.

Açıklamada, "İlk değerlendirmede eklem çevresindeki kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve bağlarda kısmi esneme tespit edildi. Çıkığı saha içinde başarılı bir şekilde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisi kulübümüzün sağlık merkezinde başlatılmıştır." denildi. Galatasaray, Muslera'nın sağlığına odaklanarak, yaşanan soluk kesici anın ardından güçlü bir şekilde ilerlemeye kararlı.