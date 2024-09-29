MW Phokaia Yelken Şenliği, İzmir'de Rüzgar Yakaladı

MW Phokaia Yelken Şenliği İzmir'de Yapıldı

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amaçlı gerçekleştirildi. Etkinlikte, Dikili, Urla, Karaburun, Çeşme ve Foça'dan 45 yelkenli, Karaburun açıklarından Foça Orak Adasına doğru hareket etti.

Foça'nın Doğal Güzellikleri ve Gelecek Planları

Foça'daki plaket töreninde konuşan Foça Kaymakamı ve Düzenleme Komitesi Başkanı Mehmet Türköz, Foça'nın tarihi ve doğal zenginlikleri ile dikkat çektiğini vurguladı. Türköz, "Foça'nın rüzgarı, turizm açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki aylarda yelken sporuna yönelik birçok organizasyon yapmayı planlıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı'ndan Destek

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçelerinin hem denizi hem de insanıyla özel bir yer olduğunu belirterek, "Dünyaya tanıtım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

ETİK Başkanı'ndan Yorumlar

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Foça ile ilgili hayallerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Foça, rüzgarıyla da turizme katkı sağlama potansiyeline sahip" ifadesini kullandı.

Etkinlikler ve Konserler

Etkinlikte destek veren ve katılanlara plaket takdim edildikten sonra Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri gerçekleştirildi. Bugün tarihi Beşkapılar Kalesi önünde toplanacak yelkenliler, İngiliz Burnu, İncir, Fener, Orak Adaları ve Siren Kayalıkları güzergahında gösteriler yaparak etkinliği sonlandıracak.

İzmir'in Foça İlçesi'nin tanıtımı amacıyla MW Phokaia Yelken Şenliği düzenlendi. Törende etkinliğe destek veren ve katılanlara plaket verilmesinin ardından Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri gerçekleştirildi.

İzmir'in Foça İlçesi'nin tanıtımı amacıyla MW Phokaia Yelken Şenliği düzenlendi. Törende etkinliğe destek veren ve katılanlara plaket verilmesinin ardından Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri gerçekleştirildi.

İzmir'in Foça İlçesi'nin tanıtımı amacıyla MW Phokaia Yelken Şenliği düzenlendi. Törende etkinliğe destek veren ve katılanlara plaket verilmesinin ardından Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri gerçekleştirildi.