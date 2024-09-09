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MXGP Türkiye'de Motokros Rüzgarı Esti

MXGP Türkiye'ye Ispanyol Jorge Prado damgasını vurdu. Kadınlar ve gençlerde de heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:43
MXGP Türkiye'de Motokros Rüzgarı Esti

MXGP Türkiye Heyecanı Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), Afyonkarahisar'da yer alan ödüllü motokros pistinde gerçekleşti. Etkinlik, izleyicilerin coşkusu ve heyecan dolu yarışlarıyla akıllarda yer edecek bir organizasyon oldu.

Öne Çıkan Kazananlar

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan İspanyol Jorge Prado, MXGP Türkiye yarışını birinci sırada bitirirken, Sloven Tim Gajser ikinci, İsviçreli Jeremy Seewer ise üçüncü oldu. Gajser, toplamda 910 puanla Dünya Motokros Şampiyonası'nda liderliğini korurken, Prado 896 puanla onu takip etti.

Kadınlar Motokros Şampiyonu Van Drunen

Hollandalı Lotte Van Drunen, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (WMX) kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İspanyol Daniela Guillen ikinci, İtalyan Kiara Fontanesi ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Gençlerde Coenen'in Zaferi

Belçikalı Lucas Coenen, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) Türkiye etabını kazandı. İkinci sırayı Kay De Wolf alırken, üçüncü sıraya Hollandalı Liam Everts yerleşti.

Avrupa Motokros Şampiyonası’nda Mathis Valin Şampiyon Oldu

Fransız Mathis Valin, Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. İtalya'dan Valerio Lata ikinci sırayı elde etti.

Bu Yılki Organizasyonun Destekçileri

MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi. Etkinliğe katılan birçok yerel yönetici ve motosiklet tutkunu, yarışmanın heyecanına ortak oldu.

Yarış boyunca Türkiye’yi temsil eden pilotlardan Ata Kuzu 23., Batuhan Demiryol ise 24. sırada yer aldı. Genç sporcularımızın da uluslararası platformda kendilerini göstermesi, gelecekteki başarılarının habercisi oldu.

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