DOLAR
37,93 0,32%
EURO
41,01 0,6%
ALTIN
3.797,68 -0,82%
BITCOIN
3.093.203,05 1,25%

Necla Güngör Kıragası: Slovenya Maçları Grupta Belirleyici Olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Slovenya maçlarının grubun sıralamasında belirleyici olacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:45
Necla Güngör Kıragası: Slovenya Maçları Grupta Belirleyici Olacak

Slovenya Maçları Kadın Futbolunda Kritik Öneme Sahip

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya ile oynanacak iki maçın gruptaki sıralamada kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

4 Nisan'da deplasmanda ve 8 Nisan'da Sivas'ta gerçekleşecek olan karşılaşmalar öncesinde, Kıragası AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kıragası, Slovenya maçları için kampta olduklarını belirterek, "Antrenmanlarımıza taktiksel olarak devam ediyoruz. Kadromuzun tamamlanmasını bekliyoruz. FIFA takvimiyle beraber yurt dışından gelecek üç oyuncumuz daha var. Onları bekliyoruz," dedi.

Kamp sürecinin iyi geçtiğini ancak oyuncuların lig sonuna yaklaşmasıyla yorgunluk ve sakatlık sorunlarıyla karşılaştıklarını vurgulayan Kıragası, "Geniş kadromuzdaki oyuncularımızın sakatlıklarının telafisi için çalışıyoruz. Slovenya karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız," şeklinde konuştu.

Gruptaki Karışıklık ve Strateji

Kıragası, grubun beklenenden daha karışık olduğunu belirterek, "Slovenya'nın İrlanda'ya 4 gol atması, İrlanda'nın bizi yenmesi ve bizim de Yunanistan'ı yenmemizle grup oldukça karıştı. Üst üste oynayacağımız iki Slovenya maçı, sıralamada belirleyici unsurlar olacak," dedi. Ayrıca, takım doktorlarının, hafif sakatlıkları bulunan beş oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesi için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Kadın Futbolunda Gelişen Fırsatlar

Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunda son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere de dikkat çekti. "Büyük kulüplerin kadın futboluna yaptığı yatırımlar, şampiyonluk yarışını ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, bizim açımızdan oldukça olumlu. Ancak yabancı oyuncu sayısının fazla olması, Türk kızlarının sayısının az olmasının dezavantajını yaşıyoruz," diye konuştu.

Kıragası, milli takım oyuncularının gösterdiği performansla Avrupa'dan ciddi teklifler almaya başladıklarını da vurguladı. "Kızlarımız, bazı durumlarda yurt dışında kalmak istiyor, ancak önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağına inanıyorum," dedi. 8 Nisan'daki Sivas müsabakasında tribünlerin dolmasını isteyen Kıragası, destek beklediklerini belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine açıklamalarda...

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine açıklamalarda...

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisine Son Verdi!
2
Derbide Gözler Yıldız Forvetlerde: Fenerbahçe ve Galatasaray Karşı Karşıya
3
Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finali İçin Polonya'ya Gidiyor
4
KKTC, Edirne'nin Kadın Güreşindeki Deneyiminden Faydalanacak
5
Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Öne Çıkan Notlar
6
Metehan Baltacı Eyüpspor'dan ayrıldı, Galatasaray'a geri döndü
7
Necla Güngör Kıragası: Slovenya Maçları Grupta Belirleyici Olacak

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!