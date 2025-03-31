Necla Güngör Kıragası: Slovenya Maçları Grupta Belirleyici Olacak

Slovenya Maçları Kadın Futbolunda Kritik Öneme Sahip

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya ile oynanacak iki maçın gruptaki sıralamada kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

4 Nisan'da deplasmanda ve 8 Nisan'da Sivas'ta gerçekleşecek olan karşılaşmalar öncesinde, Kıragası AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kıragası, Slovenya maçları için kampta olduklarını belirterek, "Antrenmanlarımıza taktiksel olarak devam ediyoruz. Kadromuzun tamamlanmasını bekliyoruz. FIFA takvimiyle beraber yurt dışından gelecek üç oyuncumuz daha var. Onları bekliyoruz," dedi.

Kamp sürecinin iyi geçtiğini ancak oyuncuların lig sonuna yaklaşmasıyla yorgunluk ve sakatlık sorunlarıyla karşılaştıklarını vurgulayan Kıragası, "Geniş kadromuzdaki oyuncularımızın sakatlıklarının telafisi için çalışıyoruz. Slovenya karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız," şeklinde konuştu.

Gruptaki Karışıklık ve Strateji

Kıragası, grubun beklenenden daha karışık olduğunu belirterek, "Slovenya'nın İrlanda'ya 4 gol atması, İrlanda'nın bizi yenmesi ve bizim de Yunanistan'ı yenmemizle grup oldukça karıştı. Üst üste oynayacağımız iki Slovenya maçı, sıralamada belirleyici unsurlar olacak," dedi. Ayrıca, takım doktorlarının, hafif sakatlıkları bulunan beş oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesi için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Kadın Futbolunda Gelişen Fırsatlar

Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunda son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere de dikkat çekti. "Büyük kulüplerin kadın futboluna yaptığı yatırımlar, şampiyonluk yarışını ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, bizim açımızdan oldukça olumlu. Ancak yabancı oyuncu sayısının fazla olması, Türk kızlarının sayısının az olmasının dezavantajını yaşıyoruz," diye konuştu.

Kıragası, milli takım oyuncularının gösterdiği performansla Avrupa'dan ciddi teklifler almaya başladıklarını da vurguladı. "Kızlarımız, bazı durumlarda yurt dışında kalmak istiyor, ancak önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağına inanıyorum," dedi. 8 Nisan'daki Sivas müsabakasında tribünlerin dolmasını isteyen Kıragası, destek beklediklerini belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.