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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Son Durum: GMG Kastamonuspor Zirvede

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında GMG Kastamonuspor liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:09
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Son Durum: GMG Kastamonuspor Zirvede

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. Hafta Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından, GMG Kastamonuspor, 9. haftayı zirvede tamamlayarak büyük bir başarı elde etti.

Puan Durumu

9. hafta itibarıyla oluşan puan durumu şu şekildedir:

Takım O B MT A P
GMG Kastamonuspor 9 6 2 18 19
Sarıyer 9 4 4 10 19
Altınordu 9 4 4 16 19
Batman Petrolspor 9 3 6 15 18
Anagold 24 Erzincanspor 9 3 5 10 18
İskenderunspor 9 3 4 14 18
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK 9 3 1 51 16
Beykoz Anadolu Spor 9 3 1 64 16
Kırklarelispor 9 3 1 83 13
Fethiyespor 9 2 4 15 -3
1461 Trabzon FK 9 1 5 10 1
İnegölspor 9 2 4 7 -2
Kepezspor 9 3 1 9 -1
E Koleji Isparta 32 Spor 9 1 0 12 -6
Sincan Belediyespor 9 3 5 14 -9
Karaköprü Belediyespor 9 2 6 16 -15
Altay 9 2 6 21 -15
Afyonspor 9 0 9 28 -24

GMG Kastamonuspor, bu sonucun ardından hayranlarının gurur kaynağı oldu ve gözler bir sonraki haftada oynanacak maçlara çevrildi.

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