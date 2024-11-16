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Nesine 3. Lig 11. Hafta Maç sonuçları: 9 karşılaşma ile start aldı

Nesine 3. Lig'in 11. haftası, 9 maçla heyecan dolu bir başlangıç yaptı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:09
Nesine 3. Lig 11. Hafta Maç sonuçları: 9 karşılaşma ile start aldı

Nesine 3. Lig 11. Hafta Maçları Geride Kaldı

Nesine 3. Lig'in 11. haftası, 9 heyecan dolu maçla başladı. Futbolseverler için birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı haftada alınan sonuçlar ise dikkat çekti.

1. Grup Sonuçları

- Silifke Belediyespor 1 - 0 Artvin Hopaspor

- Bursaspor 3 - 0 Kemerkent Bulvarspor

2. Grup Sonuçları

- Beykoz İshaklıspor 3 - 3 Balıkesirspor

- İnegöl Kafkasspor 1 - 2 Smart Holding AŞ Çayelispor

- T. Metal 1963 1 - 1 Amasyaspor

3. Grup Sonuçları

- 10 Numara Sportif Efeler 09 0 - 1 1923 Mustafakemalpaşa

- Aliağa Futbol 0 - 0 52 Orduspor FK

4. Grup Sonuçları

- Orduspor 1967 1 - 0 Zonguldakspor

- İzmir Çoruhlu FK 1 - 0 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor

Nesine 3. Lig'de bu hafta alınan sonuçlar, takımların genel performansları hakkında önemli ipuçları verdi. Ligin ilerleyen haftalarında verecekleri mücadele merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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