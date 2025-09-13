Nesine 3. Lig 2. Hafta: Gruplarda Sürpriz Sonuçlar

Nesine 3. Lig 2. haftasında 3. Grup maçları tamamlandı; 1., 2. ve 4. Grup karşılaşmaları başladı. Günün tüm sonuçları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:25
Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları tamamlanırken, 1., 2. ve 4. Grup müsabakaları başladı. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları ve alınan sonuçlar:

1. Grup

Yalova FK 77 - Galata SK: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-1

Silivrispor - Çorluspor 1947: 0-1

Kestel Çilek SK - Polatlı 1926 SK: 1-0

Astor Enerji Çankaya SK - Bursa Yıldırım SK: 2-2

2. Grup

Hacettepe T.Metal 1963 Spor - Diyarbekirspor: 1-1

Osmaniyespor - Erciyes 38 Futbol: 1-1

Silifke Belediyespor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 3-1

Karaköprü Belediyespor - Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-0

Ağrı 1970 SK - 12 Bingölspor: 1-2

Malatya Yeşilyurt SK - Kırıkkale FK: 2-2

Niğde Belediyesispor - Kahramanmaraşspor: 2-0

3. Grup

Yozgat Belediyesi Bozokspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Sebat Gençlikspor - Artvin Hopaspor: 1-0

Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Karabük İdmanyurdu - Tokat Belediye SK: 1-4

Amasyaspor - 52 Orduspor: 0-3

Smart Holding Çayelispor - Giresunspor: 2-0

1926 Bulancakspor - Pazarspor: 1-0

Orduspor 1967 - Fatsa Belediyespor: 0-1

4. Grup

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2

Kütahyaspor - Karşıyaka: 1-2

Ülkea Nazillispor - Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 1-1

Altay - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Balıkesirspor - Tire 2021 FK: 1-2

İzmir Çoruhlu FK - Eskişehirspor: 1-0

Not: Nesine 3. Lig'de 2. haftanın maçlarında takımlar galibiyet, beraberlik ve sürpriz sonuçlarla dikkat çekti.

