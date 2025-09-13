Nesine 3. Lig 2. Hafta: Gruplarda Sürpriz Sonuçlar
Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları tamamlanırken, 1., 2. ve 4. Grup müsabakaları başladı. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları ve alınan sonuçlar:
1. Grup
Yalova FK 77 - Galata SK: 1-2
Küçükçekmece Sinopspor - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-1
Silivrispor - Çorluspor 1947: 0-1
Kestel Çilek SK - Polatlı 1926 SK: 1-0
Astor Enerji Çankaya SK - Bursa Yıldırım SK: 2-2
2. Grup
Hacettepe T.Metal 1963 Spor - Diyarbekirspor: 1-1
Osmaniyespor - Erciyes 38 Futbol: 1-1
Silifke Belediyespor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 3-1
Karaköprü Belediyespor - Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-0
Ağrı 1970 SK - 12 Bingölspor: 1-2
Malatya Yeşilyurt SK - Kırıkkale FK: 2-2
Niğde Belediyesispor - Kahramanmaraşspor: 2-0
3. Grup
Yozgat Belediyesi Bozokspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
Sebat Gençlikspor - Artvin Hopaspor: 1-0
Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Karabük İdmanyurdu - Tokat Belediye SK: 1-4
Amasyaspor - 52 Orduspor: 0-3
Smart Holding Çayelispor - Giresunspor: 2-0
1926 Bulancakspor - Pazarspor: 1-0
Orduspor 1967 - Fatsa Belediyespor: 0-1
4. Grup
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2
Kütahyaspor - Karşıyaka: 1-2
Ülkea Nazillispor - Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 1-1
Altay - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Balıkesirspor - Tire 2021 FK: 1-2
İzmir Çoruhlu FK - Eskişehirspor: 1-0
Not: Nesine 3. Lig'de 2. haftanın maçlarında takımlar galibiyet, beraberlik ve sürpriz sonuçlarla dikkat çekti.