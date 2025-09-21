Nesine 3. Lig 3. Hafta Sonuçları
Nesine 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Toplamda 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Etimesgut SK-Polatlı 1926 SK: 0-1
Çorluspor 1947-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1
İnkılap Futbol-Silivrispor: 0-2
Galata SK-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0
İnegöl Kafkas SK-Yalova FK 77 SK: 1-3
Bursa Yıldırım SK-Edirnespor: 3-1
Astor Enerji Çankaya SK-Kestel Çilek SK: 3-1
2. Grup
Kırıkkale FK-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1
12 Bingölspor-Malatya Yeşilyurt SK: 2-0
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Ağrı 1970 SK: 0-0
Erciyes 38 Futbol-Silifke Belediyespor: 1-1
Diyarbekirspor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-1
Kahramanmaraşspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 1-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaköprü Belediyespor: 1-0
Niğde Belediyesispor-Kilis 1984: 1-1
3. Grup
Artvin Hopaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 1-4
Pazarspor-Orduspor 1967: 1-1
Tokat Belediyespor-Amasyaspor: 1-0
Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu: 4-2
Zonguldakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-0
Giresunspor-1926 Bulancakspor: 1-2
52 Orduspor-Çayeli SK: 5-1
4. Grup
Ayvalıkgücü Belediyespor-Oktaş Uşakspor: 0-2
Söke 1970 SK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 3-0
Kütahyaspor-Afyonspor: 1-0
Tire 2021 FK-Alanya 1221 Futbol: 2-0
Karşıyaka-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 2-1
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Altay: 2-1
Eskişehirspor-Nazillispor: 2-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 3-3